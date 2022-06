Zeman se po jednání s maďarskou prezidentkou zastal visegrádské spolupráce

Prezidenti jednali i o společenských otázkách. Hlava českého státu prohlásila, že by vetovala zákon, který by umožnil uzavírat manželství lidem stejného pohlaví. „Nejenom z jazyového hlediska slovo 'manželství' implikuje svazek muže a ženy,“ řekl Miloš Zeman.

Na prvním nádvoří Pražského hradu čekal na Novákovou v úterý dopoledne osobně Zeman i nastoupení vojáci Hradní stráže. Zazněly státní hymny, Nováková pak příslušníky armády pozdravila. Po odchodu vojáků se i prezidenti a jejich doprovod odebrali k jednání do nitra Hradu.

Nováková se sejde i s Fialou

Kromě soukromého jednání prezidentů a jednání delegací má maďarská prezidentka v Praze naplánované setkání s médii a oběd pořádaný asi pro osm desítek hostů, kteří mají s Maďarskem blízké vztahy.

Ve středu má Nováková v plánu jednání s premiérem Petrem Fialou (ODS). Nesetká se s předsedou Senátu Milošem Vystrčilem (ODS) ani předsedkyní Poslanecké sněmovny Markétou Pekarovou Adamovou (TOP 09), přestože jednání s předsedy parlamentních komor bývají při návštěvách hlav států obvyklá. Vystrčil i Pekarová jsou však sami na naplánovaných zahraničních cestách do Spojených států, respektive Švýcarska.

Nováková – dlouholetá členka maďarské vládní strany Fidesz a od roku 2018 též její poslankyně – se do nejvyšších politických kruhů dostala předloni, kdy byla jmenována ministryní pro rodinné záležitosti. Letos v březnu byla zvolena prezidentkou, funkce se ujala 10. května poté, co vypršel druhý mandát Jánosi Áderovi. Po nástupu do funkce stihla již navštívit Polsko a Německo.

V Maďarsku plní hlava státu převážně ceremoniální roli. Podle ústavy ztělesňuje jednotu národa, chrání demokratické fungování státu a je vrchním velitelem ozbrojených sil. Volí se na pětileté období.