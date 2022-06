Dvě severočeská jezera Most a Milada mají nejasnou budoucnost, města váhají s převzetím

video Události: Severočeská jezera Milada a Most

Když před sedmi lety otevírali jezero Milada –⁠ první svého druhu –⁠ chybělo tu zázemí a od té doby se mnoho nezměnilo. Jezero Most se zase chystá na teprve druhou sezonu, situace je tam ale jiná. Město si pronajalo od státu pozemky a staví na nich.

„Letos bychom sem měli rozšířit inženýrské sítě a město by mělo stavět další zázemí,“ říká vedoucí střediska Most Miroslav Seidl. Vše je ale mobilní. Most totiž s převzetím pozemků váhá.

„Asi tři roky zpátky byla cena zkalkulovaná orientačně na nějakých sto až sto dvacet milionů korun,“ říká mostecký primátor Jan Paparega (Pro Most). Další peníze pak stojí údržba, v Mostě musí třeba i doplňovat vodu.

Milada a čtyři města

O Miladu by se pak měla podělit celkem čtyři města, ta ale zatím neinvestují vůbec. „Největším problémem je najít formu té organizace, která by se o to starala a jezero spravovala,“ myslí si primátor Ústí nad Labem Petr Nedvědický (ANO).

Čeká se také na architektonickou studii, která určí, co kde bude. Kvůli tomu ale zdraží pozemky. Jednání by měla začít letos a nový termín, kdy by města měla pozemky převzít, je konec příštího roku.