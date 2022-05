Korespondenční hlasování se do prezidentských voleb nestihne schválit, tvrdí Benda

Brzké schválení zákona ale má pro další koaliční partnery přednost. „Skutečně je to otázka priorit, stihnout bychom to měli,“ souhlasí místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Olga Richterová (Piráti).

Poslanci by se mohli kvůli korespondenční volbě mimořádně sejít během června. „Samozřejmě že je to limitně vázáno teď třeba na další dva měsíce tak, aby se to spustilo do legislativního procesu,“ dodává předseda hnutí STAN Vít Rakušan.

„Je nutné jít cestou mimořádné schůze, na které nebude žádný jiný bod, a která bude tedy tím pádem moci být projednána, i když to bude trvat třeba mnoho hodin,“ je odhodlaná předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Podle TOP 09 nebo lidovců teď nemají krajané žijící v zahraničí stejný přístup k právu volit jako lidé pobývající v Česku.