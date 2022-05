Vrcholí přípravy českého předsednictví EU. Na summit o obnově Ukrajiny by mohl přijet Zelenskyj

Summit k obnově Ukrajiny

„Připravujeme i summit, který by se mohl konat začátkem podzimu. My bychom si velice přáli, aby se summit mohl věnovat poválečné obnově Ukrajiny,“ říká Fiala s tím, že by jedním z hlavních hostů mohl být ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Přesné termíny konkrétních zasedání by měly být jasné do měsíce. U neformálních jednání se kalendáře už plní. Unijní trh nebo životní prostředí se bude probírat v červenci, obrana v srpnu, o měsíc později zdravotnická a nebo zemědělská témata.