Vedení sněmovny řeší, jak zefektivnit schůze. Ve hře je i změna jednacího řádu

Při finálním čtení vládního návrhu, který počítá s odkladem části stavebního zákona, zabrala debata zákonodárců ve středu tři hodiny. Vystoupilo jedenáct politiků, řada z nich opakovaně. I proto nezbyl čas na hlasování.

„Tato krátká novela, která už je ve třetím čtení bez pozměňovacích návrhů, by mohla být odbavena za patnáct až dvacet minut,“ má jasno vicepremiér a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti).

A pro změnu minulý týden při prvním čtení vládního návrhu na snížení plateb za státní pojištěnce o 14 miliard korun obstrukce zabraly dva dny. Jednalo se i pozdě v noci. „Je to neefektivní a stojí to obrovské veřejné peníze – asi 700 tisíc na hodinu,“ zlobí se šéf poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek.

Debata o jednacím řádu v červnu

Špatně se ve sněmovně pracuje podle šéfa SPD Tomia Okamury, dlouholetý poslanec ODS Marek Benda pro změnu upozorňuje na fakt, že nejednají ani sněmovní výbory, protože se k nim nedostanou návrhy z pléna.

Právě na to chtějí vláda a vedení sněmovny reagovat a spolu s opozicí během června otevřít debatu nad změnami jednacího řádu. Jde o zákon, který přesně říká, jak mají schůze dolní komory parlamentu vypadat.

„Pokud nebude ze strany opozice vůle a ona může obstruovat i tuto normu, tak také existuje možnost přijímat takzvaná autonomní usnesení, podle kterých se pak následně řídíme. Tam je možnost omezovat i řečnickou dobu a to i (poslanců) s přednostními právy,“ nastiňuje další možný postup předsedkyně sněmovny a šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

„A pak se taky může ještě přijmout, že opozice nebude mluvit vůbec, ne? To by mohl být poslední bod. Je to krok špatným směrem,“ vzkazuje šéfka poslanců ANO Alena Schillerová. „Ale pojďme se o tom bavit, avšak na příští volební období,“ dodává.