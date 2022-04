Policie pátrá po dvanáctiletém chlapci z Babic u Říčan, může být v Praze

Cena zemního plynu pro evropský trh v reakci na přerušení dodávek do Polska a Bulharska ve středu ráno poskočila zhruba o pětinu. Podle premiéra Petra Fialy (ODS) nemá vláda žádné signály o tom, že by plyn do Česka přestal proudit, český kabinet ale podniká kroky, aby zajistil dostatek plynu jak pro tuzemské domácnosti, tak firmy. Při nedostatku plynu by se podle ministerstva průmyslu ale dodávky zachovaly hlavně domácnostem a kritické infrastruktuře, jako jsou třeba nemocnice.