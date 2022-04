Koncem roku se zřejmě budou znovu mimořádně navyšovat penze. Důvodem je inflace

Vysokou inflaci letos stát důchodcům vynahradí zřejmě hned třikrát. V lednu dostali přidáno v průměru 805 korun měsíčně, v červnu to bude v průměru 1017 korun a třetí navýšení přijde asi v listopadu či prosinci. „V letošním roce může ještě dojít na další mimořádnou valorizaci důchodů. Já to říkám otevřeně, ta pravděpodobnost je poměrně vysoká,“ uvedl Jurečka.

Vláda podle zákona zvýšit penze musí, pokud v první polovině roku meziměsíční inflace v součtu znovu přesáhne pět procent. V takovém případě by dostali penzisté přidáno v průměru minimálně 670 korun měsíčně. Při větší inflaci by byl nárůst vyšší. „My jsme ani v minulosti nikdy nezpochybňovali zvyšování důchodů ze zákona, my jsme vždycky zpochybňovali ty nadzákonné valorizace,“ řekl místopředseda sněmovny Jan Skopeček (ODS).

„Celý život pracovali, přispívali do sociálního systému, tak je správné, abychom jim pomohli. Protože by se mohli velice rychle dostat na hranici chudoby,“ míní místopředsedkyně ANO Alena Schillerová.

Spor o formu navýšení

Třetí letošní zvýšení důchodů, ke kterému velmi pravděpodobně dojde na konci tohoto roku, podporují ve sněmovně všechny poslanecké kluby. Argumentují tím, že právě penzisté patří k sociálním skupinám, které vysoká inflace ohrožuje nejvíce.

Zároveň se ale sněmovní strany přou o to, jak přesně má stát důchody zvýšit. Koalice znovu počítá s jednoduchým principem – čím vyšší důchod, tím vyšší přidání. „Já ten princip tak, jak je nastaven, považuji za správný. Odráží se to, kolik člověk odvedl do systému, na tom, kolik získává v penzi,“ uvedla šéfka sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09).

Naopak například SPD chce, aby v době vysoké inflace dostali všichni důchodci přidáno stejně. „Navrhujeme, aby se přidalo všem stejnou částkou, nikoli procentem. Abychom pomohli co nejvíce chudším důchodcům,“ zdůvodnil předseda SPD Tomio Okamura.

Vláda počítá s tím, že zvýšení zahrne do novely letošního státního rozpočtu. Kabinet ji plánuje předložit ve druhé polovině roku.