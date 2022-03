Výstavba nového bloku v Dukovanech je jako box na 12 kol, jsme na začátku, tvrdí Míl

Energetická firma ČEZ zahájila tendr na výstavbu nového bloku jaderné elektrárny v Dukovanech, který má být podle plánu hotový za 14 let. Bývalý vládní zmocněnec pro jádro Jaroslav Míl v pořadu Události, komentáře upozornil, že proces bude ještě dlouhý a to, že je v běhu tendr, neznamená, že už je postaveno. Zároveň si myslí, že by bylo nejlepší, kdyby měl nad projektem stoprocentní kontrolu stát.