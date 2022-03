S následky války se bude Česko potýkat možná roky, řekl premiér Fiala

„České republice nehrozí nebezpečí, které by nás ohrožovalo na životech, protože jsme součástí NATO a EU, bát se nemusíme,“ uvedl s tím, že konflikt má na Česko přímé i nepřímé dopady, zdražuje se, a Česko čelí „neuvěřitelné uprchlické vlně“.

„To jsou věci, se kterými se musíme vyrovnávat, pocítíme to všichni, budeme se s tím vyrovnávat příští měsíce, možná roky,“ uvedl.

Zdražování je podle něj přímým dopadem politiky Ruska, Česko tak bude ve spolupráci s Evropskou unií hledat nový energetický mix. Zmínil, že ruský plyn tvoří v české energetice méně podstatných osm procent, do budoucna je ale třeba, aby i toto procento klesalo. Ruská ropa tvoří zhruba polovinu české spotřeby. Je podle něj třeba chovat se racionálně.

Ze sankcí neustupovat

„Musíme působit morálně, ale také postupovat v jednotlivých krocích, země musejí ale žít dál,“ uvedl premiér. Evropa podle něj musí držet všechny sankce, které na Rusko uvalila, a neustoupit. Uprchlická vlna, která dosud do Česka přivedla na 200 tisíc uprchlíků, většinou žen a dětí, je největší po druhé světové válce, poznamenal Fiala.

Zda bude stačit kapacita zdravotnictví nebo škol a sociálních služeb, bude záviset na počtu uprchlíků. Vláda podle Fialy zvládla připravit systém přijímání příchozích, nyní bude krok po kroku zvyšovat možnosti v jednotlivých oblastech, ve školách například uvažuje o speciálních třídách. „Máme limitované kapacity a neznámý faktor, co bude dělat takové obrovské množství lidí, dělat prognózy je těžké,“ konstatoval premiér.

Premiér by se chtěl vyhnout přeposílání uprchlíků, kteří přišli do Česka z Ukrajiny napadené Ruskem, do dalších zemí EU. Připomenul, že Česko odmítalo v roce 2015 kvóty přerozdělování i s tím, že relokace mají lidský rozměr, kdy jsou uprchlíci posíláni někam, kam nechtějí. Poznamenal ale současně, že část z příchozích by dál chtěla.