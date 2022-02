V pondělí přibylo 23 201 pozitivně testovaných, o deset tisíc méně než před týdnem

Epidemie koronaviru v Česku dál zpomaluje. Za včerejšek laboratoře odhalily 23 201 případů covidu-19. To je přibližně o 10 tisíc méně než před týdnem. Opakovaně se z celkového počtu pozitivních případů opakovaně nakazilo 3 742 lidí. Hospitalizovaných s nákazou poprvé za tři týdny ubylo, a to o 147 na 3 705. Vyplývá to z dat na webu ministerstva zdravotnictví.