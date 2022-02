Respirátory bychom mohli odkládat v polovině března, řekl Maďar. Podle Tachezy hrozí návrat delty

Podle viroložky omikron variantu delta nevytlačil zcela. „Můžeme se dopracovat do situace, kdy se z určitých neproočkovaných komunit začne delta znovu šířit. Je jí malinko, nemusí to být teď vidět, ale je možné, že se delta může znovu začít šířit. Proti ní vakcíny fungovaly lépe než proti omikronu, v té chvíli tedy bude důležité, aby lidé, kteří nejsou očkovaní, se do té doby proočkovali,“ zdůraznila.

Booster má smysl

Podle Maďara je při vývoji jakékoli vakcíny primární cíl zabránit zvyšování počtu hospitalizací a úmrtí, ne zabránit přenašečství. „Pokud to přinese jako dodatečný benefit i to, že to snižuje infekčnost člověka, je to benefit navíc,“ uvedl. „Ti, co jsou očkováni, mají long covid mnohem méně často, téměř vůbec. Je to ochrana nejen proti akutním následkům nemoci nebo akutnímu průběhu, ale i tomu, čeho se bojíme následně, že to bude ještě s odstupem času zahlcovat nemocnice,“ řekl.

Podle Maďara se strategií, jak zvyšovat procento lidí s posilující dávkou, zabývají expertní skupiny. „Vláda má mezioborovou skupinu, která navazuje na odborná doporučení a snaží se přijít s tím, jak to populaci komunikovat, aby míra akceptace byla vyšší.“ Booster teď ještě podle něj má smysl, rozočkovávat první dávku je na hraně. „Pokud teď se nestihne booster dávka, určitě bych to doporučil před začátkem podzimní sezony,“ uvedl.