Jurečka chce od příštího roku snížit důchody exponentů komunistického režimu

Jurečkův tehdejší návrh měl dopadnout také na příslušníky někdejší Státní bezpečnosti, Zpravodajské služby generálního štábu nebo zpravodajských jednotek pohraniční stráže. Zasáhl by i tehdejší poslance České národní rady nebo Federálního shromáždění. Období strávené v těchto a dalších stanovených funkcích Jurečkův návrh nazývá službou a doba této služby by se nezapočítávala do doby pojištění. Rejstřík těchto osob by vytvořil Ústav pro studium totalitních režimů a ten by vydával potvrzení o době služby. Zápis v rejstříku by byl vyloučený ze soudního přezkumu. Přezkoumatelné by bylo až potvrzení ústavu, pokud by dotčený člověk zažaloval rozhodnutí příslušné instituce o snížení důchodu.