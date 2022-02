Omikron v Česku naprosto převládá. Testujte z nosu i krku, radí SZÚ

V Jizerských horách a Krkonoších od nedělního rána připadlo na některých místech až 30 centimetrů sněhu, sněžilo až do pondělního večera. Pro nákladní dopravu byla uzavřená silnice 10 z Tanvaldu přes Harrachov a dál do Polska, v Libereckém kraji narazil vlak do spadlého stromu. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu (CHMÚ) před sněžením platila do pondělních 17:00, týkala se Jizerských hor, Krkonoš, Šumavy nebo Jeseníků. Později ale meteorologové výstrahu prodloužili, platí do úterních 9:00.