Služby během ledna významně zdražují. Na zvýšení cen elektřiny a plynu reaguje i kultura a sport

Čím dál víc zdražují například autoservisy. Navyšují v nich veškeré náklady – dražší totiž nejsou jen energie, ale i náhradní díly. U těch se ale ceny upravují plánovaně. „Aktuálně oproti roku 2021 jsme zdražili u standardních dílů do dvou procent, u příslušenství do čtyř a u skupiny chemických látek je to kolem deseti procent,“ říká ředitel Toyota Central Europe Martin Peleška.

Další položkou, která nejspíš podraží, bude hodinová sazba za opravy. V řadě servisů už ceníky měnili – většinou si za hodinu účtují o padesát korun víc. Zůstat u loňských cen chce asi pětina z těch, které Česká televize oslovila. „Až se trochu víc ustálí náklady na energie a některé ty vstupní parametry, předpokládáme, že dojde k revizi. Počítal bych někdy na konci poloviny letošního roku,“ upřesňuje Peleška.

Zdražení na straně dodavatelů

Také kosmetické salony se potýkají se zvyšováním nákladů. „Všechno se zdražuje, počínaje energiemi. Zdražuje se vstupní materiál pro profesionální péči o klientky a zdražuje se nám zdravotní pojištění, sociální pojištění. Měli bychom do té ceny vlastně zakomponovat všechno,“ vysvětluje členka Asociace kosmetických oborů Gabriela Tichá.

V jejím kosmetickém salonu museli zdražit v průměru o osm až deset procent kvůli dražší dopravě produktů do Česka. V podobné výši teď hlásí nárůst cen i salony, které zásobují. Některé oslovené kosmetičky jsou ale opatrné, už teď jim ubývají klienti.