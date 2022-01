Plánovaný vojenský dar je v rámci mezinárodního práva, uvedla Černochová. Má jít o několik tisíc kusů munice

Ministryně vyloučila, že by vláda zatím plánovala i přímé nasazení českých vojáků na Ukrajině. „Pokud by k tomu mělo dojít, musí nás o to Ukrajina požádat, a pokud by se tak stalo, musí to projít standardním procesem a musely by to odsouhlasit obě komory parlamentu,“ upřesnila Černochová.

Nevyloučila, že kromě materiální pomoci nabídne Česko Kyjevu také pomoc humanitární, například v případě, že z Ukrajiny bude před válečným konfliktem utíkat větší množství lidí.

„Pokud by se zhoršila situace a zvedla se vlna uprchlíků z Ukrajiny, tak vzhledem k tomu, že u nás žije významná ukrajinská menšina a pro Ukrajince u nás nehraje roli velká jazyková bariéra, tak je předpoklad, že velká část těchto lidí by šla do České republiky,“ vysvětluje Černochová. Zároveň dodala, že na Ukrajině žijí čeští krajané, o které se případně bude Česko také muset postarat.