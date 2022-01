Na srovnání omikronu s chřipkou zapomeňte, varuje epidemiolog Smejkal

„Vidíme to i v jiných zemích, že během vlny omikronu skončí na JIP méně lidí. Ale i tak bude v nemocnicích pravděpodobně lidí hodně, i když nebudou na jednotkách intenzivní péče. Někteří budou mít covid jen jako vedlejší diagnózu, ale stejně je budeme muset separovat jako infekční,“ řekl epidemiolog. To podle něj přispěje k velké zátěži nemocnic.

Smejkal uvedl, že rapidně narůstající počty nových případů onemocnění covid-19 varianty omikron se promítnou do růstu počtu hospitalizovaných, ale podle něj se budou mezi počty těch, kteří se dostanou do nemocnic a těch, kteří budou potřebovat jednotky intenzivní péče „rozevírat nůžky“.

„Tato varianta má reprodukční číslo blížící se téměř spalničkám. Jeho smrtnost je také vyšší, než je u běžné chřipky. I kdyby ale měly stejnou smrtnost, představte si, že by se v této zemi všichni lidé v jednu chvíli nakazili chřipkou. To by byla opravdu velká zátěž,“ řekl Smejkal. „Bojím se toho, od paní doktorky Zelené je to srovnání nesrovnatelného,“ dodal.

Označil zároveň za problém, že Národní institut pro zvládání pandemie má různé názorové proudy, a naznačil, že to může mít vliv na jeho efektivitu.

Podle Petra Smejkala je nyní potřeba vlnu omikronu rozprostřít více v čase. Právě proto zdůrazňuje důležitost testování ve školách a v zaměstnání. „Tahle omikronová vlna bude hodně o antigenním testování, které zachytí hlavně člověka s vysokou virovou náloží,“ myslí si.