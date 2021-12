Covid může napadat i ledviny. Virus v nich způsobuje zjizvení tkání, ukazuje výzkum

Nový koronavirus může v lidském těle způsobit závažné poškození – to se ví od počátku pandemie, stejně tak i fakt, že je schopen napadat i buňky ledvin. Co přesně se ale v ledvinách v důsledku nákazy děje, zůstávalo zatím neznámou. Ve studii, která vyšla v časopise Cell Stem Cell , vědci zkoumali ledvinovou tkáň pacientů s covidem-19 přijatých na jednotky intenzivní péče. Našli u nich ve srovnání s jinými pacienty, kteří leželi na JIP také s plicní infekcí, ale bez covidu, výrazné zjizvení ledvinové tkáně.

Zásadní otázkou, na kterou chtěla tato studie odpovědět, bylo, co je příčinou takového poškození ledvin. Mohlo by se jednat o přímý účinek viru, nezávislý na systémovém zánětu? Aby to vědci prozkoumali, kultivovali v laboratoři takzvané organoidy – tedy jakési mini ledviny. Ledvinové organoidy jsou vyvinuté z kmenových buněk a obsahují mnoho různých ledvinových buněk.

Experiment na mini ledvinách

Tyto ledvinové organoidy pak vědci cíleně infikovali virem SARS-CoV-2 a zkoumali přímý účinek viru na ledvinové buňky – nezávisle na možných sekundárních účincích způsobených imunitními buňkami nebo jinými systémovými účinky. Výzkumníci zjistili, že virus měl přímo dopad na zjizvení ledvinových organoidů.

Výsledky této studie podporují zjištění nedávné americké studie. Ta nesledovala detaily nemoci u pacientů, ale jen rozsáhlá data o lidech, kteří přežili vážný covid. Zaznamenala, že k poklesu funkčnosti ledvin došlo ve Spojených státech amerických u více než 90 tisíc osob. A nový výzkum teď ukazuje, že to může být způsobeno přímými účinky viru SARS-CoV2 na ledviny, které způsobují tvorbu jizev.