Zaměstnanec státu nezpůsobil deficit, zlobí se Středula na vládu kvůli zmrazení platů

„Seznámili jsme pana ministra s tím, jaká je situace ve veřejné správě. Zdůraznili jsme, že takovou vlnu odporu jsme opravdu už dlouho neslyšeli od zaměstnance veřejné správy. Tito lidé nezpůsobili žádný problém s veřejnými financemi. Tito lidé mají práci, pro kterou jsou placeni, a jestliže jim někdo ordinuje šestiprocentní pokles jejich reálných příjmů, aniž by byl jakýkoliv důvod, tak to považujeme za skutečně špatné,“ domnívá se Středula.

„Současná vláda, část současné koalice, a to Občanská demokratická strana, se podílí na tom deficitu, který způsobila prostřednictvím schválení zrušení superhrubé mzdy. Varovali jsme, že to někdo bude muset zaplatit. Hned první, kteří to zaplatili, tak byli ti s nejnižšími příjmy, naprosto neodůvodnitelně. Řítí se na ně obrovská inflace a ti už druhým rokem nedostanou přidáno,“ tvrdí Středula.

„Zaměstnanec státu nezpůsobil deficit ve výši 370 miliard korun ani ten v loňském roce 420 (miliard). Rozhodl o tom politik. Máme tady obrovitou inflaci, a první, co udělala nová vláda, je, že části zaměstnanců něco dala, a další části zaměstnanců nedala vůbec nic. Oni deficit nezpůsobili. 235 miliard korun je způsobeno špatnými rozhodnutími vlády v minulém období, která jsme my kritizovali,“ dodává Středula s ohledem na fakt, že policisté, hasiči, pracovníci sociálních služeb, zdravotníci či učitelé si polepšili, ale úředníkům, pracovníkům kultury, nepedagogům ve školství a dalším profesím se plat pro letošek zmrazil.

Středula chce pokračovat v pozici předsedy ČMKOS

Členové nové vlády mají podle Středuly otevřít diskusi ohledně daní v České republice, které by se mohly podle něj zvýšit. „Protože udělali velký problém v daňové oblasti a tento problém se do toho propisuje. Takže je to tak, že někdo si hraje ruletu s daněmi a ve finále to zaplatí obyčejný zaměstnanec, a proto je to nefér,“ myslí si.

Na tripartitě se oproti původním plánům ale nebude projednávat stav veřejných financí a konkrétně nový rozpočet na rok 2022. Důvodem bude absence ministra financí Zbyňka Stanjury. „Zítra přijde ministr Válek (TOP 09), takže nám řekne aktuální situaci, jak to vypadá s epidemií. Druhá část programu je Green Deal (Zelená dohoda) a Fit for 55. A co bude v různém, to je ještě v tuto chvíli otázka, protože to se odehraje v průběhu dne,“ poodhaluje úterní program Středula.

V rozhovoru došlo i na případnou prezidentskou kandidaturu. „Teď mám takových starostí s tím, o čem se bavíme. Rád bych obhájil se svými kolegy pozici v ČMKOS, která bude na konci dubna letošního roku. Toto (prezidentská kandidatura) není v této chvíli otázka, kterou řeším, a pokud ji budu řešit, tak to bude až po těchto událostech. Nechme to budoucnosti, teď jsou důležitější věci. Kdybych teď měl jasno, podle čeho se rozhodnu, tak už jsem rozhodnut,“ uzavírá.