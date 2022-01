Podnikatelé podali přihlášky k paušální dani. Vláda slibuje zvýšit limit na dva miliony

Ti, kteří do paušálního režimu vstoupili už loni a měnit to nechtějí, přihlášku znovu podávat nemusí. „Nemusí už nic dělat. Jenom budou platit zhruba o pět set korun víc, než platili v roce 2021,“ potvrdil ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Podávat přihlášky lidé mohou osobně, elektronicky i poštou. V takovém případě je rozhodující datum odeslání. To nesmí být starší než desátého ledna. Finanční úřad pak takovou přihlášku přijme, i když obálka dorazí později.

„Většina lidí to posílá elektronicky, potkat někoho fyzicky s přihláškou do paušálního režimu je spíš výjimka,“ říká mluvčí finančního úřadu pro Jihomoravský kraj David Stančík. Na jihu Moravy letos přijali asi patnáct set přihlášek. Je to zhruba pětina počtu přihlášek, které sem dorazily loni, když paušální daň začala platit.

Na paušál dosáhne víc lidí

Platba se zvyšuje kvůli nárůstu záloh na sociální a zdravotní pojištění. Pro letošek paušální daň pro drobné podnikatele vychází na 5994 korun měsíčně. Z toho minimální zdravotní pojistné činí 2627 Kč, minimální sociální pojistné navýšené o patnáct procent činí 3267 korun. Samotná daň zůstává stejná, sto korun. Není možné kombinovat ji s daňovými slevami, poplatník má ale méně administrativy – nepodává třeba daňové přiznání.

Prozatím paušální režim mohou využít podnikatelé s příjmy do milionu korun, kteří zároveň nejsou plátci DPH. Nová vláda v programovém prohlášení slibuje, že limit zvýší dvojnásobně. Šéf státní pokladny potvrdil, že zvýšení má vláda v plánu od příštího roku. „Budeme se snažit, aby to bylo od prvního ledna 2023,“ uvedl Stanjura.

S plánem souhlasí také bývalá ministryně financí a předsedkyně poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová. „Jsem ráda, že to nová vláda má ve svém programovém prohlášení, a určitě to budeme prosazovat, aby se paušální daň posunula na dva miliony,“ zdůraznila.