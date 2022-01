Skupina pronásleduje a uráží známé vědce a lékaře. Její členové čelí exekucím, od fanoušků žádají peníze

„Byli tady asi třikrát. V podstatě jim šlo o to, aby měli co nejvíce natočených záběrů, které potom pouštějí na internetu,“ popsal Flegr. Hořejší uvedl, že jeho soused na pokřikující skupinku zavolal policii, což pomohlo. Skupina se nicméně po takovém neúspěchu zkrátka přesouvá k jinému svému cíli.

Známou postavou této skupinky je Patrik Tušl. Devětadvacetiletý invalidní důchodce čelí podle serveru Aktuálně.cz patnácti exekucím. A nájezdy na očkovací centra a pronásledování zdravotníků si začal vydělávat. Na sociálních sítích zveřejnil číslo účtu s žádostí, aby mu na něj jeho sympatizanti posílali peníze.

České televizi Tušl na zavolání neodpověděl, respektive ten, kdo zvedl jeho telefon, o sobě tvrdil, že se jmenuje Miroslav Kalousek, a telefon položil s tím, že se jedná o omyl. Dříve však Tušl hovořil s redaktorem Aktuálně.cz Lukášem Valáškem. Uvedl, že vybrané osobnosti pronásleduje proto, „aby lidé viděli pravdu“. Sdílný ovšem byl pouze potud, kdy přišla řada na financování.

„Pana Tušla jsem se ptal, jestli účet, který zveřejňuje na sociální sítích s tím, aby mu na něj lidé posílali peníze, je jeho. On mi na to neodpověděl, odpovědi se vyhnul. Nicméně poté, co jsme napsali text, který se tomu věnoval, mu ten účet banka zablokovala. S největší pravděpodobností nejde o jeho účet, protože kdyby to byl jeho účet, tak by mu ho exekutor obstavil,“ poznamenal Valášek. Následně antivaxeři pronásledovali na ulici i jeho.

Podobně jako Tušl si nechávají peníze posílat i další členové zmíněné skupiny. „Jsou osoby, u kterých můžeme vidět společné právě to, že vybírají příspěvky od svých fanoušků. Je tam třeba Pavel Zítko. Ten se dříve živil tím, že lákal veřejnost na podvodné kryptoměny, a také Pavel Zítko má milionové exekuce,“ poukázal analytik Institutu pro politiku a společnost Roman Máca.