„Romky chtějí jenom peníze,“ slýchaly sterilizované ženy žádající odškodnění. Teď dostaly cenu

Při příležitosti Mezinárodního dne lidských práv cenu předala americká chargé d'affaires Jennifer Bachusová. „Využily jste svých schopností a znalostí, abyste pomohly jedněm z nejzranitelnějších členek společnosti, což je opravdu šlechetný čin,“ uvedla Bachusová.

Gorolová je romská aktivistka, která byla v roce 1990 po porodu druhého syna nedobrovolně sterilizována a stala se mluvčí spolku podobně postižených žen. Na základě podnětu spolku se problematikou začal zabývat ombudsman. BBC ji zařadila mezi 100 nejinspirativnějších žen roku 2018.

Gorolová sdělila, že každá z protiprávně sterilizovaných žen má jiný příběh, společným cílem je, aby se něco takového už nestávalo a aby dosáhly na odškodnění. Sama prý v boji ztrácela síly, navíc psychicky onemocněla. Lidé ze spolku jí ale pomohli.

„My ženy jsme zažívaly ponížení. Když jsme začaly boj vést, tak nám společnost sdělovala, že Romky chtějí jenom peníze, a proto bojují. Zazněla i spousta dalších kritik. Řekly jsme si, že to nebudeme poslouchat a pojedeme dál,“ sdělila Gorolová.

Oběti dostanou 300 tisíc korun

Zákon o odškodném letos přijal parlament a podepsal prezident. Oběti protiprávních sterilizací, které se provedly od července 1966 do konce března 2012, budou moci získat při prokázání nároku 300 tisíc korun. Velvyslanectví USA to označilo za desetileté završení úsilí mnoha lidí a jedno z největších lidskoprávních vítězství roku 2021.

Podle Albertové je důležité, když se většinová společnost dozví, jaké byly zkušenosti minority. „Co se týče nucené sterilizace, tak je to problém, který je celosvětový. Začalo to z eugenických důvodů ve Spojených státech a bohužel to dodnes pokračuje skoro všude ve světě. Myslím si, že dosud nevíme úplně všechno o tom, kde se to děje a kde ne,“ uvedla Albertová, která je lidskoprávní aktivistkou původem z Kalifornie, jež se do Česka přistěhovala v 90. letech.