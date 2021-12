Ženy měly dle Ústavního soudu dostat prostor vyjádřit se v řízení ohledně oprávnění asistentky vést domácí porod

„Ženy se nemají jak bránit proti represi státu, jejímž výsledkem je nedostupnost péče porodní asistentky,“ stálo v jedné ze tří stížností, které soud spojil ke společnému projednání. Ústavní soud chtěl podle soudkyně zpravodajky Kateřiny Šimáčkové nálezem umožnit trojici žen vyjádřit se k tomu, že jimi zvolená porodní asistentka nedostala oprávnění k vedení domácího porodu. Jejich zájmy, práva a přání nelze v takovém řízení pomíjet.

„Předmětem sporu nebylo, zda je skutečně zásahem do práv stěžovatelek to, že v domácím prostředí porodí bez zdravotní asistence, ale to, zda mají mít možnost se k tomuto nastavení systému vyjádřit v soudním řízení týkajícím se oprávnění porodní asistentky poskytovat tuto zdravotní službu,“ uvedla v odůvodnění Šimáčková.