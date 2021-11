Loni klesla spotřeba antibiotik. Můžou za to opatření proti covidu

„V roce 2020 jsme zaznamenali propad rezistence téměř u všech sledovaných patogenů,“ uvedla vedoucí Národní referenční laboratoře pro antibiotika SZÚ Helena Žemličková. V případě nákaz mimo nemocnice na to měl vliv nižší výskyt některých infekcí v důsledku přijatých protiepidemických opatření.

Desetina lidí někdy odmítla antibiotika na předpis

SÚKL si také nechal udělat průzkum, který měl zjistit povědomí o antibiotické rezistenci. Z výsledku vyplývá, že sedm z deseti lidí o ní slyšelo a že jednašedesát procent lidí ví, že nesprávné užívání antibiotik může snižovat jejich účinnost.

Desetina lidí podle průzkumu někdy odmítla užívat antibiotika, i když jim to lékař doporučil. Zhruba stejný podíl neužíval antibiotika, i když jim je lékař předepsal. Více užívání těchto léčiv odmítají mladší lidé od třiceti do čtyřiačtyřiceti let, mezi nimi tyto léky i po předepsání lékařem neužívala asi pětina.

Průzkumu se zúčastnilo 1011 respondentů ve věku dvacet až devětadevadesát let. Na dotazy odpovídali telefonicky nebo on-line od konce srpna do 17. září.