Ve středu bude pokračovat ustavující schůze sněmovny, má se rozhodnout o předsednictvu

„Předpokladem pro to, aby poslanec – člen vlády mohl být volen do funkce předsedy Poslanecké sněmovny, je nutný předchozí zánik členství ve vládě,“ stojí ve stanovisku sněmovních právníků, které si v pondělí večer vyžádala volební komise.

V případě nejvyššího sněmovního postu je Pekarová Adamová kandidátkou koaliční většiny, která má v dolní komoře 108 hlasů. Havlíčkova nominace pak budí právní pochybnosti – podle ústavy totiž poslanec, který je členem vlády, nesmí být členem vedení sněmovny. Zatímco volební komise se nakonec usnesla na tom, že nominace místopředsedy vlády a ministra je možná, podle legislativního odboru dolní komory by Havlíček kvůli neslučitelnosti funkcí neměl být do volby ani připuštěn.

Sám ministr průmyslu a obchodu a dopravy Karel Havlíček v Interview ČT24 uvedl, že chce počkat na to, jak rozhodne sněmovna. Zároveň řekl, že pokud dolní komora nebude chtít, aby kandidoval, bude to respektovat. Postavení jiného adepta hnutí ANO v takovém případě Havlíček nepředpokládá.

Volba předsedy bude tajná, jak stanoví jednací řád. Pokud by poslanci nikoho nezvolili, konalo by se druhé kolo. Pokud by ani to nedopadlo zvolením předsedy, muselo by být nové hlasování s novými návrhy. Ustavující schůze by byla přerušena, což se ale nepředpokládá.

Místopředseda SPD Radim Fiala není proti volbě Havlíčka a hlasovat by o něm nechal. „Jsem přesvědčen, že bychom měli rozhodnout jako sněmovna, jsme suverénní orgán. Budu přesvědčovat poslance SPD o tom, že pan Havlíček má právo kandidovat,“ myslí si Fiala.

„Volba pana Havlíčka je možná jen tehdy, když předloží, že rezignoval jako ministr, a pan prezident jeho rezignaci přijal a stane se z něj pouhý poslanec,“ kontruje místopředseda KDU-ČSL Jan Bartošek. Upozorňuje, že by jinak návrh byl v rozporu s jednacím řádem sněmovny, a tudíž porušením zákona.