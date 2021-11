Lidovci i TOP 09 schválili koaliční smlouvu. KDU-ČSL bude mít tři ministry, TOP 09 dva

„Tyto dokumenty byly jednomyslně přijaty. Byl přijat jak koaliční program, tak koaliční smlouva,“ řekl předseda strany Marian Jurečka. Dal najevo, že ho výsledek jednání potěšil. Spokojen je Jurečka i s tím, které resorty jeho straně připadnou. Bude mít ministry práce a sociálních věcí, životního prostředí a zemědělství.

Zatímco s resortem zemědělství mají již lidovci v minulosti zkušenosti (řídil ho právě současný šéf křesťanských demokratů), ministerstvo práce nikdy na starosti neměli. Jurečka připustil, že to bude výzva, zdůraznil však, že mají sociální věci v gesci v některých krajských radách. „Věřím, že to zvládneme. I jsme si dali hodně záležet na tom, co je napsáno v programovém dokumentu v sociální oblasti,“ podotkl.

S ministerskými posty – byť jejich obsazení strana ještě nepotvrdila – bývají spojováni samotný Jurečka, místopředsedkyně Šárka Jelínková, případně místopředseda Petr Hladík. Další lidovečtí politici budou usilovat o vlivné posty v Poslanecké sněmovně.

Předseda poslaneckého klubu Marek Výborný po jednání lidovecké celostátní konference řekl, že klub nominuje na místopředsedu sněmovny Jana Bartoška, na předsedu sněmovního výboru pro sociální politiku Víta Kaňkovského a na předsedu výboru pro evropské záležitosti Ondřeje Benešíka. Do čela stálé komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny budou lidovci prosazovat Marii Jílkovou.

Na dohodu kývla i TOP 09

Kromě lidovců schválil koaliční smlouvu i výkonný výbor TOP 09. „Výsledkem debaty na výkonném výboru TOP 09 je schválení koaliční smlouvy. Občané České republiky od nás očekávají, že rychle vytvoříme kompetentní vládu, která začne co nejdříve řešit energetickou krizi a další neodkladné problémy naší země. Dnes k tomu udělala TOP 09 důležitý krok,“ uvedla předsedkyně strany Markéta Pekarová Adamová.

Podle informací ČT diskutovaly špičky TOP 09 hlavně o konkrétních ministerstvech. Některým členům širšího vedení strany se nelíbilo, že jedním ze dvou resortů, které na TOP 09 zbudou, by měl být post člena vlády pro výzkum, vývoj a inovace. Kromě něj by straně měl připadnout resort zdravotnictví, s nímž bývá spojován místopředseda TOP 09 Vlastimil Válek.