Opravenou D1 čeká noční uzavírka kvůli stavbě nadjezdu. V neděli bude průjezdná, ale s omezením

Nákladní auta nad 12 tun ale budou muset využít delší objízdnou trasu vedenou výhradně po silnicích I. třídy, která vede obousměrně z Mirošovic přes Tábor a Pelhřimov a končí až na humpolecké dálniční křižovatce na 90. kilometru D1. Kamiony se podle Rýdla oproti přímé jízdě po dálnici zdrží kolem 50 minut.

Rýdl věří, že se podaří uzavírku ukončit včas, tedy nejpozději v neděli v 9 hodin dopoledne. Připustil, že by práce mohl zkomplikovat silný vítr, před kterým varují meteorologové. Jejich výstraha se ale týká až oblastí dále na východ. „U Mirošovic, navíc jsme trochu v dolíku, by to nemuselo být tak dramatické,“ věří.