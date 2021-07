D1 na Benešovsku těsně před uzavírkou zablokovala nehoda. Řidiči musí objíždět dalších sedm kilometrů

Policie po havárii uzavřela dálnici mezi 41. a 34. kilometrem, řidiči tedy musí sjíždět již u Šternova a hledat trasu, po které by se dostali do Benešova a k Mirošovicím. Na 34. kilometru se zpět na dálnici nevrátí, protože zde začíná třináctikilometrová plánovaná uzavírka, která začala v sobotu večer a skončí v pondělích 20 hodin.

Nehoda na dálnici D1 se stala nedaleko od křižovatky Ostředek, kde musí všechna auta sjíždět. Přestože by se zde neměly objevit kamiony s výjimkou místní obsluhy – vzhledem k tomu, že auta nad 12 tun mají sjíždět již u Humpolce – havarovaly podle informací silničářů hned dva. Nabouraný je také autobus a osobní auto. Jednoho člověka vyprošťují hasiči. Na dálnici přistál i vrtulník záchranné služby.

ŘSD bourá most, objížďka vede přes Benešov

ŘSD zdůvodnilo nutnost uzavřít dálnici mezi Mirošovicemi a Ostředkem demolicí nadjezdu nad dálnicí. „Musíme pevně ukotvit na lano jeřábu, část oddělit, a teprve potom oddělenou část vymístit. To bude trvat 48 hodin, ne deset nebo dvanáct, jak jsme byli zvyklí,“ srovnal mluvčí Jan Rýdl nynější uzavírku s dřívějšími, kdy stačilo pro demolici nadjezdů uzavřít dálnici na jednu noc.

Oficiální objízdná trasa pro vozidla do 12 tun vede od dálniční křižovatky u Ostředku po silnici II/110 do Benešova a odtud po silnici I/3 zpět na dálnici, tato objížďka je obousměrná. Po uzavření dalšího úseku po nehodě lze od Šternova jet po silnicích II/111 a II/112 přes Divišov a Struhařov do Benešova, případně se mohou řidiči dostat po silnicích II/111 a II/113 k Ostředku a pokračovat po oficiální objízdné trase.

Pro kamiony je vyhlášena delší objízdná trasa, měly by jezdit výhradně po silnicích I. třídy a po dálnici D3 přes Tábor a Pelhřimov. Ve směru na Prahu by tedy měla nákladní doprava sjízdět již u Humpolce na 90. kilometru.