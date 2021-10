Zbavit prezidenta pravomocí není naše přání, prohlásila senátorka Němcová

„My nikam nespěcháme jako Senát, vyžádali jsem si jednu zprávu. Budeme žádat ještě o další zprávu a teprve ve chvíli, kdy by bylo evidentní, že už pan prezident není schopen vykonávat svou funkci, tak budeme po všech debatách mít připravený postup, jak článek 66 aktivovat. Ale není to tak, že jako Senát ho chceme za každou cenu spustit, že to je naším vroucím přáním,“ prohlásila Němcová.

Podle ní má horní komora i oprávněné obavy, aby udělala vše dobře. Je si vědoma rizik, která by mohla nastat, kdyby senátoři jednali neuváženě. Němcové proto vadí i kritika bývalého prezidenta Václava Klause, že Senát jde proti hlavě státu.

„Já si mohu myslet o prezidentu Zemanovi, o tom, jakým způsobem vykonával svou funkci, co chci. Ale nevede mě to k tomu, abych ve vší kritičnosti, kterou k němu mám, usilovala o to, zbavit člověka, který je schopen funkci vykonávat, kompetencí. Nikdo z nás tímto způsobem nepostupuje. Jsme velmi uvážliví,“ dodala Němcová.

Kdy rozhodne Senát?

Senát by mohl jednat o předání pravomocí prezidenta podle šéfa horní komory Miloše Vystrčila (ODS) 9. listopadu. Podle Němcové ale toto datum ještě není definitivní.

„Čekáme na to, kdy skončí ustavující schůze sněmovny, která začíná 8. listopadu. Nevíme, jak dlouho bude trvat a teprve poté nebo těsně v souběhu s ní by měl zasedat Senát,“ dodala. Podle ní je důležité, aby další zpráva vojenské nemocnice o zdravotním stavu prezidenta byla co nejčerstvější a také, aby ji ve stejnou dobu měli jak senátoři, tak poslanci.