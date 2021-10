Inspekce zjišťuje, jak ovlivnila výuka na dálku vzdělávání dětí

Do čtyřicetiminutového testu z angličtiny se pustily i osmačky Natálie s Kristinou. Měl prověřit, jak moc se na nich podepsala dlouhá online výuka v minulém školním roce.

Od testování si ředitelka slibuje, že se dozví, jak na tom jsou žáci jednotlivě po třídách, ale i její škola v porovnání s ostatními. Inspekce jí spolu s výsledky pošle i doporučení, jak případné mezery napravit. „Dostane velmi podrobnou zprávu na úrovni konkrétního žáka, která by jí mohla pomoci směřovat a cílit doučování a snižování rozdílů, které má,“ vysvětlil ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal.

Dobrovolného zjišťování výsledků vzdělávání se zúčastní asi čtvrtina ze zhruba čtyř tisíc základních škol nebo víceletých gymnázií. Původně mělo testování proběhnout už na jaře, kdy ale byly kvůli pandemii školy stále zavřené.

Průzkum: Žáky s podporou rodičů a bez ní dělí v učivu rozdíl měsíců

Mezi žáky škol s různou úrovní podpory rodičů vznikl při výuce na dálku asi dvouměsíční rozdíl v zameškaném učivu. Zatímco školy, ve kterých matky a otcové v učení dětem pomáhali, ztratily v průměru měsíc výuky. Tam, kde se rodiče do vzdělávání nezapojili, je skluz v učení zhruba tříměsíční. Vyplývá to z doplňujících závěrů výzkumu Dopady pandemie covid-19 na žáky společnosti PAQ Research a Kalibro. Podle autorů může vzdělanostní rozdíly snížit doučování.

Kvůli opatřením proti šíření covidu-19 se žáci v minulém a předminulém školním roce učili přerušovaně několik měsíců na dálku. Resort školství vyčlenil na doučování v základních a středních školách do letošního prosince 250 milionů korun. Od začátku roku 2022 do konce školního roku 2022/2023 na to má navázat program podpory škol z Národního plánu obnovy se třemi miliardami korun.

Do výuky na dálku se podle ministerstva v minulých měsících nezapojilo kolem 11 tisíc žáků, tedy asi procento všech ze základních škol. S jejich doučováním pomáhá také Člověk v tísni.