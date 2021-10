Největší vliv na rozhodování lidí ve volbách měl vznik koalic. Končící poslanci opouštějí sněmovní kanceláře

Právě končící poslanci už opouštějí své sněmovní kanceláře.

Votavovi se nelíbila atmosféra ve sněmovně

S krátkou přestávkou strávil Václav Votava (ČSSD) ve sněmovně 19 let. Většinu času byl členem rozpočtového výboru. Teď už má věci z kanceláře sbalené.

Jeho strana – ČSSD – ve volbách neuspěla, on ale o svém politickém konci měl jasno už dříve. Mandát totiž neobhajoval. Jedním z důvodů bylo, že se jeho názory rozcházely s těmi oficiálními vedení strany. Byl například proti vstupu ČSSD do vlády s hnutím ANO. Důvodů k odchodu měl prý ale víc.

„Sněmovnu ovládla taková ne přátelská nálada, často i sprostota, urážky. Já tyhle věci nemám rád,“ říká. Do vrcholové politiky se už vracet nechce. Z ČSSD odcházet ale nebude a je připraven jí pomoci vrátit se tam, kam podle něj patří. Tedy do sněmovny.

Mihola svůj návrat nevylučuje

To jeho kolega, zatím také ještě poslanec, Jiří Mihola z KDU-ČSL svůj návrat do sněmovny nevyloučil. Poslancem byl osm let, nyní nekandidoval. „Brněnská KDU-ČSL upřednostnila jiné kandidáty, ale já jsem nikde neřekl, že už nebudu nikdy kandidovat,“ vysvětluje.

Mihola je zastupitelem na brněnském magistrátu, a právě komunální politice se chce nyní věnovat. Působit dál bude i na katedře historie na Masarykově univerzitě. „Já jsem Poslaneckou sněmovnu také navštěvoval se svými studenty, když jsem vedl exkurzi do Prahy. V tom také budu pokračovat,“ konstatoval.

Kováčik cítí, že už byl čas k odchodu

Lídrem kandidátky komunistů na Vysočině už Pavel Kováčik při letošních volbách být nechtěl. Nakonec nekandidoval vůbec. „Nelituju ničeho. Pokud někdo nabyl dojmu, že jsem se k němu zachoval špatně, tak to nebylo schválně,“ uvedl.

Ve sněmovně byl pětadvacet let. Kancelář předsedy poslaneckého klubu, kterým byl posledních osm let, už má sbalenou.

„Je mi 66 pryč a to si myslím, že je čas k odchodu. Neříkám, že se nebudu účastnit, když se na mě někdo obrátí,“ dodává. Politiku sledovat bude, rád si od ní ale odpočine. Do sněmovny chce chodit za přáteli, které v ní našel.

Svůj mandát neobhajovalo celkem 37 poslanců a poslankyň. Nejvíc – patnáct – jich mělo hnutí ANO. Naopak nejméně – a to po jednom – měli Piráti a Starostové.