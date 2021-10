Věřím, že to bude slušná vláda, říká Vystčil. Vondráček vidí v pětikoalici dlouhodobé ideologické neshody

Ideové neshody jednotlivých stran, například ohledně tématu stejnopohlavních svazků, v rámci dvou koalic Vystrčil nepovažuje za překážky. Zároveň odmítl jakékoli jiné možné scénáře, kdy by se na vládě podílelo například hnutí ANO. „Věřím, že to bude slušná vláda, ve které budou slušní lidé a ti se domluví. Na Vysočině je vláda Pirátů, Starostů a nezávislých, ODS a lidovců a funguje to.“

Vládu ve spojení pětikoalice vidí i současný předseda sněmovny Vodráček. „Máme u nás mezi poslanci realistické lidi. Ten výsledek je za nás výborný, jsme nejsilnější strana, ale bohužel celkově to uspokojivé není.“

Vondráček s ním nesouhlasil. „Tu dělicí linku vidím mezi konzervativní části, kterou představuje ODS, a progresivisty, kterými nejsou jen Piráti, ale také TOP 09. Programově si jejich spolupráci nedokážu dlouhodobě představit. Teď je hodnotící prvek Andrej Babiš, ale jak spolu budou fungovat dlouhodobě, nevím.“

Kdo bude předsedat sněmovně?

Podle Vondráčka by měla předsedat sněmovně strana s největším počtem mandátů. „Nechceme nic jiného, než fér přístup. Respekt k našemu výsledku a adekvátní zastoupení, které nám náleží a které patří k politické kultuře.“

Zda post ODS bude chtít dát někomu jinému, Vystrčil nesdělil. „Předpokládám, že to bude dohoda mezi koalicí Spolu a koalicí Pirátů a Starostů. Nemám informaci o tom, kdo bude předsedou sněmovny. Podle mého názoru by to měl být někdo z koalice Spolu,“ dodal.

Prezidentův zdravotní stav

Zatím není jasné, kdo získá pověření od prezidenta, aby sestavil vládu - to je ústavní praxí. Hlava státu je totiž dál v Ústřední vojenské nemocnici. Kvůli nejasnému zdravotnímu stavu Miloše Zemana a jeho hospitalizaci se příští úterý sejde senátní ústavní komise. Probrat má možnosti, jak zajistit výkon pravomocí hlavy státu v případě, že je Zeman nebude moci zastávat.

Vondráček už dříve kritizoval novináře za informování o zdravotním stavu prezidenta. Podle něj zhrubla debata ve společnosti a dříve by se taková honba za informacemi nedělala. „Svět je jiný. Dříve byl přístup jiný, jak k médiím, tak k politikům.“

„Já nemám pocit, že by debata například v Senátu zhrubla,“ reagoval na Vondráčkové slova Vystrčil. Zároveň dodal, že nikdo nepotřebuje vědět detaily zdravotního stavu prezidenta. „Potřebujeme jedinou věc. Aby kancelář Hradu řekla, zda je pan Zeman schopen vykonávat svůj úřad. Kdyby o tom pravidelně informovala, tak tady nemusíme obden vést debaty, jestli se novináři ptají na prezidentovo zdraví správně, nebo ne.“