Koná se pětadvacátý Český den proti rakovině. Lidé mohou přispět na léčbu a prevenci

Tisíce dobrovolníků budou od středy do pátku nabízet na ulicích umělé květy měsíčku lékařského. Jejich koupí mohou lidé přispět do jubilejního pětadvacátého ročníku Českého dne proti rakovině. Do sbírky lze přispět i zasláním DMS nebo bankovním převodem. Smyslem je získání peněz na podporu výzkumu rakoviny, zlepšení kvality života onkologických pacientů a informování o nádorových onemocněních.