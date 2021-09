S odhalením rakoviny plic v raném stádiu má od nového roku pomoci hrazené vyšetření

Pacienty, se zvýšeným rizikem vzniku onemocnění osloví přímo v ordinacích praktičtí lékaři. „Tito pacienti jsou charakterističtí věkem – 55 až 74 let. Jsou to kuřáci,“ vyjmenoval přednosta Ústavu všeobecného lékařství 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Bohumil Seifert.

Praktik následně pacienta odkáže do plicní ambulance. Po vyšetřeních mu pneuomolog vypíše žádanku na CT. K němu by se měl účastník programu dostat ideálně do měsíce od vytipování. „V případě negativního nálezu chodí pacient na kontroly v pravidelných intervalech – jeden, tři a pět let,“ přiblížil primář Kliniky zobrazovacích metod Fakultní nemocnice Plzeň Hynek Mírka.

Screeningový program rakoviny plic poběží minimálně pět let. Pokud se osvědčí, mohla by se skupina vhodných kandidátů rozšířit – například o pacienty s genetickými predispozicemi k onemocnění.