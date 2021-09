Postupný návrat do normálního režimu. Epidemiologové souhlasí s dalším rozvolňováním

Přesně před rokem hlásily laboratoře ve všedních dnech mezi dvěma a třemi tisíci pozitivních případů. Přibližně pětkrát víc než letos. Tehdejší ministr Roman Prymula (za ANO) postupně zaváděl omezení aktivit a kontaktů. Letos je podle něj riziko další silné vlny minimální.

„Myslím si, že se musíme postupně vrátit do normálního režimu. Testování má význam pouze tam, kde bude nějaké regionální nakupení případů, ale už ne v plošném režimu,“ sdělil bývalý ministr zdravotnictví a ředitel nemocnice v Říčanech Prymula.

V nemocnicích bylo před rokem skoro osm set pacientů s covidem. Dnes necelých dvě stě. Rozdíl u lidí v těžkém stavu je pak sedminásobný. Podle expertů je to kombinací proočkování a promoření populace.

„Většina nákaz je u mladých lidí“

„Když se podíváme, že většina nákaz je v tuto chvíli u mladých lidí do třiceti let věku, a tato skupina je zatím nejméně proočkovaná ze všech, tak to jasně dokládá, že očkování to významně pozitivně ovlivnilo,“ prohlásil předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek.

Letošní nárůst nakažených po zahájení školního roku epidemiologové očekávali. Teď může do hry ještě vstoupit start výuky vysokoškoláků. „Rozhodně bych nesázel na to, že budou navzájem ohleduplní a že se nebudou stýkat ve větším množství na malém prostoru. Jak při výuce, tak i při životě na kolejích je třeba být určitě minimálně do poloviny října velmi opatrný,“ uvádí epidemiolog Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni Petr Pazdiora.

Na rozdíl od loňska teď oslovení experti důvod pro přísnější opatření nevidí. A mírnější režim u dětských kolektivů nevnímají jako rizikový. Podle Chlíbka je důležité, aby lidé u dětí nepodceňovali příznaky respirační nákazy a neposílali je v takovém případě do kolektivu. Že by Česko čekal scénář prudkého nárůstu případů i ve většinově očkované společnosti, podle epidemiologů nehrozí.