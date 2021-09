Školáky čeká plošné testování na covid i v říjnu a listopadu

Všechny děti ve školách se testovaly na covid-19 dvakrát až třikrát – podle druhu testů – v prvních dvou zářijových týdnech. Poté už se testování týkalo jen jednotlivých škol nebo tříd, kde se nákaza objevila. Například pražská ZŠ Chmelnice, která byla kvůli většímu rozšíření covidu celá uzavřena, bude po znovuotevření opět testovat všechny své žáky. Ale na příští měsíce chystají úřady i opakované celoplošné testy.

„Zatím plánujeme, že by jedno kolo mohlo proběhnout v říjnu, jedno v listopadu. Ale nemáme ještě konkrétní termín. Byl by to screening, abychom zmapovali, jaká je situace plošně,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Resort školství již připravuje objednávku více než milionu a půl antigenních testovacích sad.