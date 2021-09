Od pondělí se lidé mohou zaregistrovat ke třetí dávce proti covidu, upozorní je SMS

přehrát video Události: Od pondělí se lidé mohou zaregistrovat ke třetí dávce proti covidu

Ministerstvo zdravotnictví doporučuje přeočkování posilující dávkou zejména seniorům nad šedesát let nebo chronicky nemocným. Právě u nich se s nástupem podzimu podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) zvyšuje riziko nákazy. „Podzimní období se všemi riziky je určitě velmi důležité, aby lidé – ti rizikoví – třetí dávku dostali. Riziko, že by se i většímu množství imunita najednou oslabila existuje, a to i pro kolektivní imunitu,“ zdrůraznil. Nemocnice předpokládají, že v prvních dnech budou třetí dávky podávat hlavně zdravotníkům. Právě ti byli v Česku mezi prvními očkovanými a splní tak i nejdřív kritérium osmiměsíčního odstupu. S přeočkováním počítá například vrchní sestra interny Fakultní Thomayerovy nemocnice (FTN) Karolína Vaicová, která je ráda, že teď už na příjmu vídá zase hlavně pacienty s diagnózami jako před pandemií. „Měla jsem pocit, že pacienti jiní než s covidem už snad ani neexistují. Mým úkolem bylo, někdy i z hodiny na hodinu, transformovat oddělení na oddělení covidová,“ vysvětluje. I tyto zážitky jsou podle ní důvodem, proč si chce teď nechat píchnout třetí, posilující dávku. „Já už bych nikdy nechtěla zažít to, co se dělo na jaře. A pak samozřejmě i moje vlastní zdraví,“ vysvětluje.

První zdravotníky začne tato nemocnice očkovat v pondělí. Přijímat bude i zájemce z řad veřejnosti, pokud se registrují. To bude možné nejdřív v pondělí. Podle ředitele FTN Zdeňka Beneše se čeká, až se spustí rezervační systém a podle něho se pak budou očkovat zájemci o třetí dávku. Lidem, kterým na den přesně uplyne osm měsíců od druhé dávky, přijde zároveň poprvé v pondělí v sedm ráno SMS zpráva o tom, že se mohou registrovat na posilující dávku. A to buď kontaktováním svého praktického lékaře, nebo přes portál crs.mzcr.cz, kde funguje registrace obdobně jako na předešlá očkování, upřesnil mluvčí Národní agentury pro komunikační a informační technologie (NAKIT) Lukáš Trnka. „Vyplním své telefonní číslo, dostanu SMS zprávu, v ní šestimístný kód. Dostanu se na registrační formulář, kde vyplním svoje číslo pojištěnce a automaticky už se mi vyplní informace z předchozího očkování. Vyberu si vakcíny – bud Pfizer nebo Modernu – kraj a následně si vyberu očkovací místo,“ upřesnil. Některé nemocnice plánují začít s očkováním třetí dávkou až po 20. září Česká televize oslovila bezmála tři desítky nemocnic. Kvůli tomu, že lidé neměli zatím možnost se ke třetí dávce dopředu registrovat, plánuje polovina zařízení začít s její aplikací až po dvacátém září. Třeba Ústřední vojenská nemocnice nabídne lidem zvenčí první termíny na třetí dávku ve středu. „Není skutečně důvod k nějaké panice, že by se lidé museli jít hned první den přeočkovat. A také musíme říct, že lidí bude ze začátku málo, protože jsou to skutečně ti, kteří byli očkováni úplně na začátku,“ doplnil Vojtěch. Praktičtí lékaři od pondělí s aplikací třetích dávek spíš nepočítají. Většina jejich pacientů, kteří dostali druhou injekci před osmi měsíci, byla očkována vakcínou Pfizer. Tu praktici ještě nedostali. „Můžeme je očkovat i Modernou, systém to umožňuje, ale upřímně by to moc smysl nedávalo,“ konstatuje předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka. Pfizer by měli mít v ordinacích k dispozici v polovině října. Objednávat budou moct balení po třiceti dávkách.

Fakta Česko je v podílu kompletně očkovaných pod průměrem EU Počet lidí s ukončeným očkováním bez zmíněné třetí dávky už se v Česku blíží k hranici šesti milionů.

Zájem o vakcinaci ale v Česku postupně klesá. Zatímco od předchozí neděle do sobotního dne bylo očkováno necelých sedmdesát tisíc lidí, před měsícem to bylo zhruba čtyřikrát víc.

Česko je v podílu kompletně očkovaných obyvatel pod průměrem Evropské unie. V celé sedmadvacítce je to 61 procent, v tuzemsku 55. Největší podíl vakcinovaných má Portugalsko, nejmenší Bulharsko.