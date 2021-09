Nechceme, aby zahraniční firmy vyváděly zisky, ale investovaly v Česku, shodují se volební lídři

Dostupné bydlení

„Jsme pro to, aby tady byl zákon o dostupném bydlení, který by pomohl v jednotlivých regionech, které opravdu trpí nedostatkem bydlení,“ navrhuje Jan Koros (KSČM). Primárním investorem do stavby bytů by pak podle něj měl být stát, kraj nebo obec. Staví se tak proti soukromým developerům.

Podle Jaroslavy Pauchové (PŘÍSAHA) je důležité, aby se stát zaměřil na podporu bydlení u mladé generace.

„Chceme prosadit zákon o veřejně prospěšných bytových společnostech, přinesli jsme ho do parlamentu. V podstatě by obce neziskově stavěly byty,“ popisuje Josef Jadrný (ČSSD). Pro začátek by každý rok takto postavil 15 tisíc bytů v celé republice. Obec by od státu dostala dotaci podle velikosti svého konkrétního záměru.

„Je potřeba přijmout stavební zákon, který umožní výstavbu, je potřeba motivovat nejenom výstavbu obecních bytů, ale i těch družstevních,“ myslí si Petr Beitl (SPOLU). Dotaci by podle něj měli dostat všechny obce stejnou, některé by tak prostředky mohly využít třeba na rekonstrukci svých bytů.

„Jsme pro podporu nové výstavby, stále je nedostupné bydlení pro matky samoživitelky, pro sociálně slabé rodiny, takže na tuhle výstavbu hodně přitlačit,“ říká Jana Pastuchová (ANO). Zmiňuje i výstavbu formou partnerství veřejného a soukromého sektoru.