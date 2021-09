O voličský průkaz lze žádat do 6. října, umožní volit poslance kdekoli

Kdo chce volit jinde než v okrsku, kam spadá podle své trvalé adresy, musí včas požádat o voličský průkaz. Žádost o jeho vydání je možné podávat od vyhlášení voleb – v případě nynějšího hlasování tedy již od loňského Silvestra – až do 6. října, lhůta ovšem neskončí o půlnoci, nýbrž již v 16 hodin. Kdo chce žádost o průkaz zaslat, a nikoli ji podat osobně, musí tak učinit již do 1. října. Vyzvednout si průkaz bude možné od 23. září.

Voličský průkaz je potřeba vzít si do volební místnosti. Kdo ho má, může jít hlasovat kamkoliv a zdejší komise jej připíše do svého seznamu voličů. I když je vybaven volebním průkazem, musí se volič zároveň prokázat i dokladem prokazujícím jeho české občanství, čili občanským průkazem nebo pasem.

Zatímco občanský průkaz volební komisař po kontrole vrátí, voličský průkaz si nechá – výměnou za volební lístky a obálku. Lidé s průkazem jsou vyřazeni ze stálého seznamu ve svém okrsku, a tedy by neměli dostat lístky do schránky. Za určitých okolností je do schránky dostat mohou (protože lhůta pro jejich doručení je o den dříve než poslední termín pro žádost o voličský průkaz), ale v tom případě by si je neměl brát.