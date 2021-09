Pokud nebude mít Česko do roku 2026 zmodernizovanou brigádu, bude to ostuda, míní Metnar

Ministr Metnar se s ministryní financí Alenou Schilerovou (za ANO) dohodl, že v příštím roce pošle stát resortu obrany 92,7 miliardy korun. To je o víc než pět miliard víc než letos a o dvě miliardy víc, než vláda schválila v červnové verzi státního rozpočtu. Nesplní ale závazek vůči Severoatlantické alianci vydávat na obranu výdaje na úrovni dvou procent HDP.

„Států v rámci Aliance je třetina, která to plní, Třetina, která to slíbila, a třetina, která se k tomu nevyjadřovala. My jsme v té druhé třetině, kdy jsme to slíbili, ale jako ostatní země s ohledem na ekonomickou situaci máme problém směřovat k hodnotě dvou procent. Já pěvně věřím, že se k tomu budeme blížit,“ prohlásil Metnar.