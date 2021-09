Sportovní agentura vybere svazy, které dostanou víc na reprezentaci. Výtky ke svému hospodaření chce vyřešit do konce roku

Neusser nyní, zhruba po čtvrt roce, tvrdí, že „všechna zjištění MF jsou v řešení a částečně vypořádána“. Všechny změny by podle něj měly být hotové do konce roku.

K významným změnám zařadil zrušení původního dotačního programu na podporu sportů v regionech a vypsání nového. Se zrušeným programem byl podle Neussera problém kvůli tomu, že o úspěchu žádosti rozhodoval pouze čas jejího doručení a stovky projektů se vůbec nehodnotily.

„Chci, aby investiční projekty byly hodnoceny podle kvality, a nikoli podle toho, kdo dřív přijde, ten dřív mele,“ uvedl. Agentura podle Neussera také ukončila spolupráci se společností Moore, která pro ni externě připravovala některé dotační projekty, což ministerstvo financí ostře kritizovalo.

Neusser také změnil koncepci Národní rady pro sport, která je jeho poradním orgánem. Rozdělil ji do sedmi pracovních skupin specializovaných na určité oblasti. Vznikla také nová mezioborová skupina pro Pohyb a zdraví, jejímiž členy jsou odborníci ze zdravotnictví. Zvýší se podpora handicapovaných sportovců ze současných 150 na 180 milionů korun ročně.

NSA chce vybrat, které sporty budou prioritní

V příštích letech by měla Národní sportovní agentura podpořit zejména pohyb dětí v mateřských a základních školách, ale i olympijské sportovce. Neusser avizoval, že nechce, aby všechny svazy dostávaly podobné příspěvky bez ohledu na to, o jaký sport jde.

„Přistoupíme k rozdělení kolektivních a individuálních sportů. (…) Stejně olympijské a neolympijské sporty. Dnes máme sto dvacet národních svazů, dáváme všechno všem. Musíme si jasně říct, kam jdeme a jakou cestou,“ oznámil šéf agentury. Dlouhodobým cílem podle něj je „zvednout počet kolektivních sportů na olympijských hrách a kvalitu kolektivního sportu“.

Největší podporu by chtěla NSA směřovat do ženských kolektivních olympijských sportů. Prioritu dostanou v zájmu genderové vyváženosti i kvůli levnější cestě k vytčenému cíli. „Když se podíváte na poměr vynaložených nákladů na mužský a ženský sport, tak je to nepoměrné. A investice do ženského sportu k úspěchu jsou mnohonásobně menší než u mužského. Tím nechceme zanevřít na mužský sport,“ vysvětloval Neusser.

Zdůraznil zároveň, že lišit se nově budou jen prostředky na reprezentaci, zbytek peněz na svou činnost budou svazy dostávat jako dosud.

Podpora pohybových aktivit na školách souvisí podle Neussera s tím, že „je velká škoda, že je sport brán jako pouze vrcholový“. „Můžete sportovat a nemusíte být hned mistrem světa nebo olympijským vítězem. Chceme, aby se hýbali všichni. Chceme zaměřit kampaň na děti a rodiče – aby se hýbali a pohybovali,“ dodal.

Agentura podle něj bude cílit na podporu sportu v mateřských a základních školách, připustil však, že podpoří například i univerzitní oblast – po čem volá premiér Andrej Babiš (ANO). „Je důležité, abychom kromě navyšování rozpočtu realizovali velice důležité projekty. To je hlavně univerzitní sport. Ve Spojených státech, když navštívíte top managera, tak má v kanceláři různé poháry. To by měl být náš vzor,“ míní předseda vlády.