Podzimní studie by měla ukázat, kolik lidí má protilátky na covid-19 i jak jsou účinné

Studie, do které se budou moci zapojit tisíce dobrovolníků, by měla ukázat skutečné promoření populace covidem-19. Ministerstvo zdravotnictví chce na podzim ve velkém testovat lidi na protilátky a buněčnou imunitu proti koronaviru, upozornil na to Český rozhlas Radiožurnál. Na studii by se měly podílet pražské nemocnice IKEM a Fakultní Thomayerova nemocnice a také Fakultní nemocnice Olomouc. Další podzimní studie by také měla ukázat, nakolik protilátky chrání před nákazou.