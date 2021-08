Zeman dělal při předvolebních cestách do krajů kampaň, ale nepřiznal ji, tvrdí úřad. Hlavu státu viní z porušení zákona

Z porušení zákona v souvislosti s předvolebními cestami do krajů viní dohledový úřad nynější hlavu státu Miloše Zemana. Prezident, který v roce 2018 úspěšně obhajoval svoji funkci, odmítal, že by byly cesty do regionů součástí předvolební kampaně, podle Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí ale znaky kampaně vykazovaly. Miloš Zeman podal proti závěrům úřadu námitky, které však úřad zamítl. Postih však vzhledem k imunitě prezidenta republiky neuložil.