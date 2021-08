BIS neodposlouchávala nejvyšší ústavní činitele, oznámila po jednání s Koudelkou sněmovní komise

Případ údajných odposlechů na Pražském hradě se na veřejnost dostal v neděli, když o něm nejdřív informoval web Neovlivní.cz a potom ho v rozhovoru pro deník Blesk komentoval i samotný prezident.

O odposleších svých spolupracovníků - ekonomického poradce Martina Nejedlého a kancléře Vratislava Mynáře - se prý dozvěděl od vysokého důstojníka BIS před několika lety. „Jak víte, mobilní telefon ani nemám, takže když se s nimi bavím, jsem odposloucháván i já,“ prohlásil a dodal, že o všem informoval i premiéra Andreje Babiše (ANO), který mu pak měl za kancléřovy přítomnosti později sdělit, že odposlechy zastavil. „Nebyla to pravda, protože z útrob BIS jsem se dozvěděl, že odposlechy pokračují.“

Premiér se ovšem ohradil proti tomu, že by se o odposlechy zajímal, protože v tomto směru nemá on ani vláda kompetence. Popřel také, že by Zemana informoval o zastavení odposlechů a že se taková schůzka mohla odehrávat v přítomnosti kancléře. „Všechna setkání mám s prezidentem na čtyři oči, takže vylučuju, že by něco takového mohlo proběhnout za přítomnosti pana Mynáře,“ konstatoval. Kancléř naopak prezidentovy výroky potvrdil.