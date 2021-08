Pandemie změnila návyky Čechů. Nakupují méně často, zato větší objem

Při bližším pohledu na data obchodníků ale změny v nákupních zvycích Čechů přece jen jsou. Zatímco za poslední rok počet transakcí klesl o víc než sedm procent, za jeden nákup utratili lidé skoro o 11 procent víc – v praxi to znamená, že lidé chodí nakupovat méně často, zato dělají větší nákupy. V posledním roce například lidé za jeden nákup zaplatili v průměru 366 korun.

Na první pohled se sice nezdá, že by se v obchodech něco změnilo. Lidé stále pořizují malé i větší nákupy.

„Potkávání se v obchodech bylo jednou z těch rizikovějších aktivit, a díky tomu jsme si navykli svoje nákupy více plánovat,“ vysvětluje Karel Týra, generální ředitel výzkumné agentury NielsenIQ.

„Předtím platilo, že lidé spíš dělali menší nákupy, hodně dbali na čerstvost a dokupovali si každý den třeba pečivo, mléčné výrobky, teď už jsou to spíš takové ty větší nákupy. A nakupují třeba pro širší okruh své rodiny,“ komentuje zkušenosti firmy Tesco její mluvčí Václav Koukolíček.

Lidé méně chodí do hospod

Za poslední rok navíc obchodům vzrostly tržby, a to asi o tři procenta. Může za to mimo jiné další zajímavá změna – lidé méně chodí do restaurací a hospod a například alkohol si více kupují domů.

„V obchodech nyní nakupujeme i to, co jsme jinak nakupovali například v gastru, v hospodách, restauracích, ať už se jedná o alkoholické, nealkoholické nápoje, nebo co se týče stravování,“ souhlasí Karel Týra z agentury NielsenIQ.

Podle dat se změnil také způsob placení. Před pandemií lidé platili většinou hotově, nyní naopak kartou.

Více nakupují na internetu

Více práce mají také kurýři – část zákazníků totiž začala nakupovat potraviny v internetových obchodech, které evidují o desítky procent větší zájem. „S nákupy stále častěji jezdíme i do malých vesnic, někde na okraji republiky. Je poznat, že lidé začali tuto možnost využívat a zůstali u ní,“ říká mluvčí Košíku František Brož.

A podle odborníků budou dané trendy patrně pokračovat, obchody tak dost možná budou dál o něco prázdnější a nákupní vozíky o něco plnější.