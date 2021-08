Pediatři mohou začít očkovat Modernou. Reprodukční číslo se drží nad hodnotou jedna

Podle pediatra Michala Pukovce z Nového Jičína poměrně hodně rodičů čeká na očkování u pediatrů, protože právě oni znají zdravotní stav dětí nejlépe. Zájem pediatrů v Moravskoslezském kraji o očkovací látky je prý velký, kromě dětí prý není problém naočkovat celou rodinu.

Vakcíny jsou podle místopředsedkyně České vakcinologické společnosti Hany Cabrnochové vhodné pro děti od věkové kategorie 12 let a starší. „My jsme se od června, kdy byla možnost očkovat od 12 let, snažili, aby možnost byla i v ordinacích, protože všechna ostatní očkování u dětí a dospívajících probíhají právě u pediatrů,“ sdělila ve Studiu 6.

Cabrnochová podotýká, že děti sice nepatří do rizikových skupin z hlediska závažnosti průběhu, existuje ale celá řada důvodů, proč očkovat i je. „Vakcíny jsou pro tuto věkovou skupinu bezpečné a účinné,“ uvádí a mezi výhodami zmiňuje individuální ochranu.

Zhruba ve dvou stech případů navíc podle ní proběhly v Česku u dětí komplikace po prodělaném covidu bez ohledu na jeho průběh, a i Česko prý bohužel zaznamenalo úmrtí v těchto věkových kategoriích.

Balení bude rozdělené

Ministerstvo zdravotnictví a všechny zdravotní pojišťovny podepsaly v pátek smlouvu s firmou Avenier, která zvítězila ve výběrovém řízení na distributora očkovacích látek od firem Moderna, AstraZeneca a Johnson & Johnson. Od pondělí si je mohou nově objednávat právě i praktičtí lékaři pro děti.

Firma bude moci podle ministerstva rozdělit balení vakcín na menší části, minimálně ale musí obsahovat 50 dávek. Dělení žádali v případě očkovací látky Moderna pediatři. Jedno balení totiž obsahuje 100 dávek, což by menší ordinace nedokázaly využít. Právě Moderna je povolena i pro děti od 12 let, ostatní vakcíny jsou pro dospělé.

V Brně zavře očkovací centrum

Podle brněnské primátorky Markéty Vaňkové (ODS) ukončí provoz očkovací centrum na výstavišti v Brně k 31. srpnu. Podle ní budou v areálu postupně začínat veletrhy a není vhodné tam mít i očkovací centrum. „Je to z toho důvodu, že postupně začnou nabíhat veletrhy. Podle vyjádření krajských hygieniků by nebylo vhodné, aby v jednom areálu bylo současně očkovací centrum a chodila tam veřejnost, i když by výstavy byly v jiných pavilonech,“ uvedla Vaňková.

Od září se bude očkovat v areálu Fakultní nemocnice Brno. Podle její mluvčí Veroniky Plaché bude denní kapacita až 1500 dávek. Vakcínu lidé nedostanou v centru na výstavišti ani tento víkend. Plachá uvedla, že bylo asi 200 registrovaných, kteří dostali jiný termín. Chodit by neměli ani zájemci bez registrace, kterých ale bývá denně do stovky. V pracovní dny centrum očkuje asi 3000 lidí.

Proti covidu se v neděli nechalo naočkovat 17 950 lidí, což je téměř o 3400 méně než před týdnem. Ke konci uplynulého víkendu zdravotníci v Česku aplikovali přesně 10 672 379 dávek vakcíny, ukončené očkování má v zemi víc než pět milionů lidí.

V neděli přibylo 103 případů

Reprodukční číslo ukazující, kolik dalších lidí nakazí jeden pozitivně testovaný, se v Česku druhý den drží nad hodnotou jedna znamenající zrychlování epidemie. Nyní takzvané číslo R činí 1,06, den předtím bylo 1,02 a předchozích 20 dní zůstávalo pod jedničkou. V neděli testy odhalily 103 případů nemoci covid-19, to je o 26 víc než před týdnem. Počty nakažených v mezitýdenním srovnání rostou třetí den po sobě. Vyplývá to z dat na webu ministerstva zdravotnictví.

Počet lidí, kteří musí být hospitalizovaní, se v poslední době výrazně nemění, pohybuje se kolem padesátky. V neděli vyžadovalo nemocniční péči 48 nakažených covidem, z toho 11 jich bylo ve vážném stavu.

Takzvané incidenční číslo, tedy počet potvrzených případů za posledních sedm dní v přepočtu na 100 tisíc obyvatel, je třetí den na hodnotě 11. Z regionů zůstává nejhorší situace v Praze, kde připadá na 100 tisíc obyvatel 23 případů za poslední týden, následují Plzeňský a Olomoucký kraj se 14 nakaženými a Středočeský, který má 13 případů. Naopak nejnižší incidenční číslo je ve Zlínském a Karlovarském kraji, kde evidují v posledních sedmi dnech na 100 tisíc obyvatel čtyři pozitivně testované.

Z okresů je na tom momentálně nejhůř Olomoucko, kde je incidenční číslo bezmála 25. Naopak okresy Český Krumlov, Kroměříž nebo Jeseník za uplynulý týden nehlásí žádný případ koronaviru.

Od loňského března, kdy epidemie v České republice začala, eviduje ministerstvo zdravotnictví 1,675 milionu případů nákazy. Naprostá většina lidí se z nemoci vyléčila a 30 363 lidí s onemocněním covid-19 dosud zemřelo. Za víkend podle aktuálních údajů zatím nikdo s nákazou nezemřel, minulý týden tři lidé; údaje se ale ještě mohou zpětně navýšit.