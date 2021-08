Návrat z Madeiry bude složitější, na cestovatelské mapě si polepšilo Dánsko

V tamních letoviscích žádná výjimečná opatření pro turisty momentálně neplatí. Podle českých úřadů změny v epidemické situaci nejsou tak dramatické, aby bylo nutné je zavádět. „Jediné, co je vyžadováno, aby v uzavřených prostorách nosili roušku. Ne respirátor, stačí rouška,“ řekla Laus. Restaurace zavírají v jedenáct večer, bary ve tři ráno. Do nich se smí jen s dokladem o bezinfekčnosti.

Například při cestě do Chorvatska platí povinnost mít doklady o bezinfekčnosti a při návratu do pěti dnů absolvovat test. Výjimku mají plně očkovaní. V této zemi v posledních třech týdnech počty nakažených mírně rostou. Podle delegátky cestovní kanceláře Lenky Laus je výskyt zejména ve větších městech a zpravidla se jedná o přenosy v rodinách. „Máme desátý týden práce a ani jeden případ nákazy jsme nezaznamenali. Klienti jsou většinou venku a v bezpečných resortech a hotelích,“ přiblížila.

Podmínky ke vstupu do jednotlivých zemí si státy upravují samy. Češi tak do mnoha z nich cestovat ani nemohou, ať už mají na tuzemském semaforu jakoukoliv barvu. Vstup na své území zakazuje například Japonsko, kde se nyní konají olympijské hry. Turisté nemohou zamířit ani do Austrálie, Kanady nebo USA.

V Bulharsku fungují restaurace bez omezení

Počty nakažených rostou mírně také v Bulharsku. Pro vstup do země platí stejná pravidla jako v případě Chorvatska. Omezení v restauracích a barech tam ale nejsou. „Vše je otevřené a bez omezení. A to jak z hlediska otevírací doby, tak z hlediska toho, že do nich může chodit každý, aniž by musel předkládat jakýkoliv dokument,“ sdělil delegát cestovní kanceláře v Bulharsku David Bernstein.

„V obchodních centrech je zapotřebí dodržovat rozestupy a nosit roušky,“ doplnil turista, který pobyt v Bulharsku absolvoval. Jeho rodina se snažila větším akcím vyhýbat. Přesto po návratu zjistili, že se dcera nakazila covidem-19. Stejně tak dítě jejich přátel, s nimiž dovolenou trávili. „Děti neměly příznaky. Jen v rámci povinnosti, že jsme přijeli ze zahraniční, jsme šli na testy,“ popsal. Dětem na základě toho byla nařízena izolace. Rodičům, kteří se nenakazili, karanténa.

Většina turistů podmínky dodržuje, tvrdí asociace

„Proto se to právě zavedlo, abychom dokázali importy tímto způsobem zachytit. Zároveň nám to ukazuje nějaké statistické trendy,“ uvedl náměstek ministra zahraničních věcí Martin Smolek. Pravidla se podle něj nyní měnit nebudou. Při návratu například z Chorvatska nebo Bulharska bude stále nutné vyplnit příjezdový formulář a do pěti dnů jít na test. Výjimku mají očkovaní a děti do šesti let.

Podle Asociace cestovních kanceláří většina českých turistů návratové podmínky dodržuje. K žádným výrazným změnám tak zatím důvody nejsou. „Od května dosud vycestovalo přes dva miliony Čechů a naše čísla jsou stále velmi nízká. To znamená, že turistika není tím nebezpečným segmentem,“ podotkl místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papež.