Chorvatsko mění podmínky pro cestování. Na hraničních přechodech se tvoří kolony

„Každý, kdo přijede do Chorvatska by si měl zajistit covid pas nebo mít s sebou dokumenty – antigenní nebo PCR test. PCR test nesmí být starší než 72 hodin a antigenní více než 48 hodin. Je možné si vzít potvrzení o očkování, ať už po úplném nebo i po 22 dnech od první dávky. Uznává se potvrzení o prodělání covidu,“ upřesnil z cesty k Jadranu redaktor ČT Richard Samko.

Podle ministra zahraničí Jakuba Kulhánka (ČSSD) nadále platí dříve dojednané podmínky pro vstup do Chorvatska, napsal na Twitteru. Děti do 12 let, pokud jsou v doprovodu rodiče nebo opatrovníka, mohou přijet bez omezení, pokud rodiče či opatrovníci mají očkování, negativní test nebo potvrzení o prodělaném covidu-19.

Šéf diplomacie později upřesnil, že chorvatská strana ve čtvrtek ještě covidový pas nebude vyžadovat a kontrolovat. „Ráno jsme komunikovali s chorvatským ministerstvem vnitra i s policií. Ta dala instrukce na všechny hraniční přechody, aby se dnes (ve čtvrtek – pozn. red.) nic nekontrolovalo,“ doplnil pro ČT náměstek ministra zahraničí Martin Smolek. V případě problémů mají turisté kontaktovat ambasádu.

❗️Cestování❗️Dnes začíná platit Covid pas, Chorvatsko včera v noci narychlo rozhodlo, že turisté z ČR (ale i dalších zemí) se jím musí prokázat na hranicích. Platí ale pravidla, která jsme dojednali: 22 dnů po 1. dávce nebo negativní test nebo protilátky. — Jakub Kulhanek (@JakubKulhanek) July 1, 2021

Chorvatské úřady změnu ohlásily ve středu, českou vládu ale neinformovaly. Ministerstvo zahraničí potvrdilo, že získává informace od chorvatské strany a bude je na svých webových stránkách upravovat. „My jsme byli překvapeni, že to takhle změnili. Oni to zdůvodňují tím, že od 1. července platí covid pas, takže principiálně se ty podmínky nezměnily,“ okomentoval premiér Andrej Babiš (ANO). Připustil, že situace je komplikací pro ty, kteří už se na cestu vydali.