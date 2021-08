Počet nových případů covidu mírně stoupl, vakcinační týmy jedou do vyloučených lokalit

Reprodukční číslo ukazující, kolik dalších lidí nakazí jeden pozitivně testovaný, mírně vzrostlo na 0,95. Osmnáct dní se nicméně pohybuje pod hodnotou jedna, což značí zpomalování šíření nákazy. Takzvané incidenční číslo označující, kolik nakažených připadá na 100 tisíc obyvatel za poslední týden, ve čtvrtek činilo 11, ve středu to bylo deset.

Počet hospitalizovaných s koronavirem se oproti minulému týdnu ale snížil. Ve středu bylo v nemocnicích 43 nakažených koronavirem, což je o sedm méně než před týdnem. Podle dosavadních údajů ministerstva nepřibylo v uplynulých dvou dnech ani zemřelých.

Situace mezi regiony se liší. Nejhůře je na tom nadále Plzeňský kraj, kde na 100 tisíc obyvatel připadá v uplynulém týdnu 23 nakažených, proti předchozím dnům se tento počet nicméně snížil. V Praze incidenční číslo zůstává na hodnotě 20, ve středních Čechách a Pardubickém kraji je shodně 13. Ve Zlínském a Karlovarském kraji evidují v posledních sedmi dnech na 100 tisíc obyvatel jen tři nakažené, což je nejméně v zemi.

Ubývá provedených testů

S prokázanou nákazou covidem od počátku epidemie loni v březnu dosud zemřelo 30 371 lidí. V pondělí zemřel s nákazou jeden člověk, v sobotu a v neděli shodně dva nakažení, předtím devět dní nikdo s koronavirem v zemi nezemřel. Tyto údaje se ale při dalších aktualizacích mohou měnit.

Testů, které laboratoře provedly ve středu, v mezitýdenním srovnání ubylo zhruba o čtrnáct tisíc na osmasedmdesát tisíc. Podíl zjištěných pozitivit u nejpočetnější kategorie testů – preventivních a plošných – proti minulému týdnu nepatrně stoupl na 0,11 procenta.

U epidemiologické indikace testů, kdy jsou lidé testováni například kvůli možnému kontaktu s nakaženým, se podíl pozitivních zvýšil z 0,47 procenta na 0,58 procenta. Podíl potvrzených případů u diagnostické indikace, kdy jsou testováni třeba lidé vykazující příznaky, vzrostl z 1,09 na 2,43 procenta.

Vakcinační týmy do vyloučených lokalit

K tomu, aby se virus nešířil ani mezi neočkovanými lidmi, je podle expertů třeba pro kolektivní imunitu nejméně sedmdesát procent očkovaných obyvatel. Ve středu podstoupilo očkování 46 030 lidí, což bylo proti předchozí středě o šestnáct tisíc méně. Zdravotníci dosud podali na 10,52 milionu dávek vakcíny a dokončené očkování má 4,97 milionu lidí, tedy přes 46 procent obyvatel Česka.

V odlehlých částech Moravskoslezského kraje pokračuje očkování mobilními týmy. V uplynulých dvou dnech ho využilo 558 zájemců, upřednostňovali jednodávkovou vakcínu od firmy Johnson & Johnson.

„Potvrdily se naše předpoklady. Mnozí lidé z okolí Osoblahy, Jablunkova a Vítkova zatím nebyli naočkovaní, protože to jednoduše měli do očkovacího centra daleko. Někteří z těch, kteří se za mobilními očkovacími týmy vydali, také byli rádi, že se nemuseli dopředu registrovat do systému. Buď neměli přístup k internetu, anebo to s ním prostě tolik neumí,“ uvedl hejtman Ivo Vondrák (ANO).

V pátek by mobilní tým měl znovu vyjet také do vyloučených lokalit. „Konkrétní místa pro očkování vytipovali zástupci romských organizací, po zmapování zájmu se bude v domluvené časy očkovat jednodávkovou vakcínou,“ sdělila krajská mluvčí Nikola Birklenová.

Bez předchozí registrace se bude očkovat v ubytovně Soiva v Ostravě-Zábřehu, následně v ulici Jílové nedaleko ostravského Hlavního nádraží, pak očkovací sanitka přejede do Muglinova do ulice Pláničkova a svou jízdu zakončí v Hrušově v Komunitním centru Liščina.