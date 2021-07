Na podzim by mohly dostat ohrožené skupiny třetí dávku proti covidu, jasno má být na konci léta

přehrát video Události: Plánování očkování třetí dávkou proti covidu

Filharmonik Roman Novotný dostal před necelými čtyřmi lety nové plíce. Do motolské nemocnice chodí na pravidelné kontroly. A hned v zimě ho tu také jako jednoho z prvních naočkovali. „Kdyby mi covid sebral ty nové plíce, tak to by byl asi konec,“ přiblížil. Právě kvůli medikaci ale není vakcinace u pacientů po transplantaci tak efektivní. Posilující třetí dávku by proto uvítal. „Chránit si nové plíce a fungovat tak jako doposud, to je naprostá priorita. Takže zcela určitě půjdu do třetí dávky, do přeočkování,“ avizuje Novotný. „Po dvou dávkách jsme provedli velmi pečlivé vyšetření a zjistili jsme, že neměli skoro žádné protilátky, nebo vlastně žádné protilátky a velmi nízkou buněčnou imunitu. Ta další dávka, nebo v kombinaci s další vakcínou, je něco velmi aktuálního,“ uvádí přednosta III. chirurgické kliniky První lékařské fakulty Univerzity Karlovy a FN Motol Robert Lischke. Dostat by ji podle ministra zdravotnictví mohla tato skupina už na podzim. Mezi dalšími rizikovými by mohli být i senioři nebo chronicky nemocní. Rozhodnutí o plošném přeočkování ale padne teprve až budou výsledky klinických studií, jak dlouho imunita u lidí po injekci vydrží.

Vakcíny jsou, očkovací centra nebudou „Už se tyto vakcíny vyrábí a klinicky se hodnotí a mají právě do jisté míry upravené složení, aby reflektovalo právě varianty delta, delta plus,“ popisuje předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek. „My máme objednávky vakcín nastaveny tak, že jsme schopni přeočkovat celou populaci, pokud by to bylo potřeba,“ uklidňuje ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Velká očkovací centra už to ale dělat nebudou. Postupně zavírají. To českokrumlovské ve sportovní hale ve čtvrtek naočkovalo poslední tisícovku lidí. Pro další dny nemají dost zájemců. „Ten prostor je pro osm set až tisíc lidí denně. Dá se to udělat v menším množství na ambulanci. Takže zavíráme a přecházíme do nemocnice,“ říká manažerka očkovacího centra Nemocnice Český Krumlov Karla Kolouchová. Konkrétně se očkování přesune do ordinace dětské ambulance. S vakcinací tu zdravotníci začnou na začátku srpna. „V ordinaci budeme denně zajišťovat očkovací látkou zhruba 250 pacientů,“ popisuje vrchní sestra českokrumlovského dětského oddělení. Právě nemocnice a taky praktičtí lékaři by měli mít případnou třetí dávku na starosti. Podle ministra už se počítá s distribucí menších balení vakcíny Pfizer pro ordinace.

Rady o očkování Koronavirem se mohou nakazit i plně očkovaní. Potvrzují to studie ze Singapuru nebo Izraele. Vakcíny ale chrání hlavně před těžkým a komplikovaným průběhem nemoci, kdy musí pacienti do nemocnice. A je také nižší pravděpodobnost, že očkovaný nakazí někoho dalšího. Nejčastěji nemoc propukne do 14 dnů od očkování. Platí to pro první i druhou dávku. Ukazují to i data z Česka. Takto se ale nakazil jen zlomek očkovaných a to zhruba čtyři tisíce. I proto je člověk po očkování považován za bezinfekčního teprve dva týdny po druhé dávce.

Podle současných pravidel nemusí plně očkovaní lidé do karantény ani při rizikovém kontaktu s nakaženým. A vyhnou se i testování a karanténě při cestování z rizikových zemí. To ale někteří experti kritizují, právě proto, že i oni se mohou nakazit. „Jednoznačně si myslím, že na dovolenou by měli jezdit lidé, kteří mají dvoudávkové schéma, to jednodávkové se ukázalo jako nedostatečné a to si myslím, že je alfou a omegou, plus testování osob, které se vrátily z dovolené,“ říká epidemiolog a bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula. V tuto chvíli si v Česku přijde pro první dávku vakcíny v průměru 20 tisíc lidí denně. Rychlost v oblasti prvních dávek spíš postupně zpomaluje. V porovnání s Evropou je tempo očkování lehce podprůměrné. V Evropské unii už má aspoň první dávku skoro 57 procent lidí. U nás je to 51 procent.