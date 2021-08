Registrační systém očkování už není potřeba, shodují se hejtmani Vondrák a Mauritzová

Očkování v kraji podle Vondráka vázne zejména v odlehlých oblastech, které nemají blízko očkovací centrum. „Proto jsme také do těch oblastí vyjeli,“ podotkl. Kraj nyní plánuje nový projekt. Spojit se chce s obchodními centry. S těmi se pak domluvit na časech, kdy by se v nich mohlo vyskytovat více lidí, a postavit tam mobilní očkovací tým. „Jde o to vyhledávat místa s nejvyšší koncentrací lidí a tam očkovat,“ vysvětlil.

Také v Plzeňském kraji je proočkovanost nižší v méně osídlených místech. „Využili jsme statistických informací z Ústavu zdravotnických informací a statistiky a oslovili starosty obcí, které jsou v řídce osídlených oblastech. Ve spolupráci s nimi se snažíme organizovat očkování tak, aby se lidé sjeli z menších obcí do větších,“ přiblížila Mauritzová. Připomněla také, že bez registrací je možné se očkovat v centrech v každém okresu v kraji.

Ačkoliv v obou krajích, dle slov jejich vedení, nyní funguje očkování bez registrace dobře, zpočátku potřeba byla. „Registrace se zavedla proto, aby se mohl zprovoznit objednávkový systém. Abychom mohli očkovat nejprve ty nejstarší, učitele, lékaře a podobně,“ zdůvodnil Vondrák. Dodal ale, že nyní už registrace ztrácí na významu. Za její výhodu považuje plánování druhé dávky očkování. „V současné době již systém postrádá význam, ale na počátku jsme ho potřebovali právě kvůli proočkování prioritních skupin,“ souhlasila Mauritzová.